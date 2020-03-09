Öldürülen 474 kadının anısına ışıklı balon uçuruldu
Öldürülen 474 kadının anısına ışıklı balon uçuruldu Van merkez Edremit Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, 2019 yılında öldürülen 474 kadın anısına ışıklı balonlar uçuruldu.
09.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 09:58
Öldürülen 474 kadının anısına ışıklı balon uçuruldu
VAN - Van merkez Edremit Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, 2019 yılında öldürülen 474 kadın anısına ışıklı balonlar uçuruldu. Edremit Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tarihi Kız Kalesi Seyir Tepesinde bir etkinlik düzenlendi. Kadın cinayetine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte 474 kadının anısına, ışıklı balonlar gökyüzüne bırakıldı. Kadın cinayetlerinin son bulması için yanan balonlar, tarihi kaleden gökyüzüne bırakıldı.Düzenlenen etkinliğe katılan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bugün 'Kadınlar Günü' dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir araya geldiklerini belirten Başkan Say, "2019 yılı içerisinde 474 kadın cinayeti işlendi ve 474 kadınımız hayatını kaybetti. Bunların anısına bugün Edremit Seyirtepe'de (Kız Kalesi'nde) ışıklı balonları uçurarak, inşallah bir daha hiçbir kadınımız ölmez. Kadınlarımız bizim en önemli değerlerimizdir, toplumumuzun temel taşlarıdır ve başımızın tacıdır. Bu noktada biz Edremit Belediyesi olarak kadınlarımızın toplum içerisinde olmaları gereken yeri elde etmeleri için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz" dedi.Yapılan konuşmanın ardından Başkan Say, vatandaşlarla birlikte gökyüzüne ışıklı balonları bırakıldı. Akabinde Edremit Belediyesi'nin kadınlar için organize ettiği yemek programına geçildi.
VAN - Van merkez Edremit Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, 2019 yılında öldürülen 474 kadın anısına ışıklı balonlar uçuruldu. Edremit Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle tarihi Kız Kalesi Seyir Tepesinde bir etkinlik düzenlendi. Kadın cinayetine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte 474 kadının anısına, ışıklı balonlar gökyüzüne bırakıldı. Kadın cinayetlerinin son bulması için yanan balonlar, tarihi kaleden gökyüzüne bırakıldı.Düzenlenen etkinliğe katılan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, bugün 'Kadınlar Günü' dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir araya geldiklerini belirten Başkan Say, "2019 yılı içerisinde 474 kadın cinayeti işlendi ve 474 kadınımız hayatını kaybetti. Bunların anısına bugün Edremit Seyirtepe'de (Kız Kalesi'nde) ışıklı balonları uçurarak, inşallah bir daha hiçbir kadınımız ölmez. Kadınlarımız bizim en önemli değerlerimizdir, toplumumuzun temel taşlarıdır ve başımızın tacıdır. Bu noktada biz Edremit Belediyesi olarak kadınlarımızın toplum içerisinde olmaları gereken yeri elde etmeleri için elimizden gelen çalışmayı yapıyoruz" dedi.Yapılan konuşmanın ardından Başkan Say, vatandaşlarla birlikte gökyüzüne ışıklı balonları bırakıldı. Akabinde Edremit Belediyesi'nin kadınlar için organize ettiği yemek programına geçildi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Öldürülen 474 kadının anısına ışıklı balon uçuruldu
Etiketler : Edremit Belediyesi, Edremit, Yerel
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