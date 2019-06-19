19.06.2019 13:02
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Öldürülen AK Parti Meclis üyesi ve yeğeni toprağa verildi

Öldürülen AK Parti Meclis üyesi ve yeğeni toprağa verildi

Erzurum'un Karayazı ilçesi kırsalında silahla öldürülen AK Parti Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Erzurum'un Karayazı ilçesi kırsalında silahla öldürülen AK Parti Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün arazide bulunan hayvanlarını otlatan çobana gıda götüren Meclis üyesi Küçük ve yeğeninin cesetleri kamyonetin kasasında silahla öldürülmüş olarak bulunmuştu.

Olayın ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen cenazeler bugün sabah saatlerinde Karayazı ilçesine bağlı Turnagöl köyü mezarlığında toprağa verildi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, yakınlarına başsağlığı dileyerek, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Başkan Öz, güvenlik güçlerinin olayı tüm yönleriyle araştırdığını ve faillerinin en kısa zamanda yakalanarak gerekli cezaya çarptırılacaklarını söyledi. - ERZURUM
Kaynak: İHA
Karayazı, Erzurum, AK Parti, 3. Sayfa

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