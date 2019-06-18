Öldürülen belediye meclis üyesinin cenaze töreni

Malatya
'nın Kale
ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti
Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz
toprağa verildi.Adli Tıp Kurumu
Malatya Grup Başkanlığında yapılan otopsinin ardından Akdeniz' in cansız bedeni Malatya Şehir Mezarlığında yıkandı.
Kale ilçesi Erdemli
Mahalle mezarlığına getirilen Akdeniz'in, cenaze namazını Kele İlçe Müftüsü Abdullah Bekiroğlu kıldırdı.
Namazının ardından göz yaşları içinde toprağa verildi.
Cenaze törenine Malatya Vali vekili ve Battalgazi
Kaymakamı Abdulkadir Duran, Vali vekili ve Yazıhan
Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Kale Belediye Başkanı Murta Koca, AK Parti Kale ilçe Başkanı Cemal Çiçek katıldı.
Erdemli Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan AK Parti Kale Belediye Meclis Üyesi Abdulvahap Akdeniz (63) ve Sait Yıldırım
'a (49) kimlikleri henüz belirlenemeyen kişilerce av tüfeğiyle ateş açılmış, ağır yaralanan Akdeniz ile Yıldırım, 112 Acil Servis
ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Tıp Merkezi'ne kaldırılmıştı.
Akdeniz, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.