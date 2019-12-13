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Öldürülen Çinli kadının kaçırıldığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da Çinli Lisha Yu'nun Ekim ayında yaptığı kaza sonrası ortadan kaybolduğu ve kaçırılarak öldürüldüğünün tespit edildiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

13.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:41
'da Çinli Lisha Yu'nun Ekim ayında yaptığı kaza sonrası ortadan kaybolduğu ve kaçırılarak öldürüldüğünün tespit edildiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin buluştukları ve keşif yaptıkları anlar ile Yu'nun kaza yaptığı analar yer alıyor.
İstanbul'da bir ithalat firmasında çalışan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı Lisha Yu (31) 2 Ekim'de yaptığı kaza sonrası ortadan kaybolmuştu. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde Lisha Yu'nun kasten otomobiline çarpılarak durdurulduktan sonra kaçırıldığı tespit edilmişti. Genç kadının cesedi Bilecik'te bir çiftlik evinde bulunmuş, çiftliğin bir Uygur Türküne ait olduğu ileri sürülmüştü. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
KAZA ANINA AİT KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Çinli Yu'nun kaçırıldığı kazaya anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaza anı saniye saniye yer alıyor. Kazadan önce şüphelilerin buluştuğu ve keşif yaptığı anlar da görüntülere yansıyor.
İHA)
Öldürülen Çinli kadının kaçırıldığı kazaya ait görüntüler ortaya çıktı

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA


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