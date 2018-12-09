Öldürülen doktor son yolculuğuna uğurlandı
ELAZIĞ - Elazığ
'da öldürülen Doç. Dr. Mustafa Girgin son yolculuğuna uğurlandı. Olay, dün akşam saatlerine merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Tuncay Sokak'ta bulunan bir apartmanın 5. katındaki öğrenci evinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Üniversitesi
Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Fatih
Şemsettin A.(23), sevgilisi pratisyen doktor Ç.G.B. ile birlikte aralarındaki sorunu görüşmek üzere Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin'i evine çağırdı. Evde çıkan tartışmada Girgin bıçaklanarak öldürüldü. Tıp öğrencisi ve doktor sevgilisini gözaltına alınarak tutuklandı.Hastanede düzenlenen törenin ardından Doç. Dr. Mustafa Girgin'in naaşı alınarak İzzetpaşa Camine getirildi.Doktor Girgin için İkindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya
tarafından kıldırılan cenaze namazın ardından Girgin naaşı Harput
Mezarlığı'na defnedildi.Cenaze namazına, FÜ Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ
, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Cahit Polat, üniversite ve hastane personeli, sevenleri,yakınları ile ailesi katıldı.
Fırat Üniversitesi,Elazığ
09 Aralık 2018 Pazar 16:17