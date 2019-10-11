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Öldürülen doktorun cenazesi hastaneden alındı

SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşı tarafından öldürülen doktorun cenazesi hastaneden alındı.

11.10.2019 12:48Öldürülen doktorun cenazesi hastaneden alındı
SARIYER'deki Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde meslektaşı tarafından öldürülen doktorun cenazesi hastaneden alındı.

Edinilen bilgiye göre Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi'nde görevli asistan doktor Yavuz Sümter (29) ile asistan doktor Kaan Erol (26) arasında "az çalışma" tartışması çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Yavuz Sümter,  yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak Kaan Erol'u defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan Erol, meslektaşlarınca yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Hastanesi'ne götürüldü. 30'un üzerinde bıçak yarası olduğu belirtilen Kaan Erol hayatını kaybetti. Yavuz Sümter, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.Öte yandan öldürülen doktorun cenazesi hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


- İstanbul

Baltalimanı, Güncel

Kaynak: DHA

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