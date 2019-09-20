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Öldürülen dört yaşındaki Leyla Aydemir'in babası şikayetini geri çekti

Ağrı'da bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı.

20.09.2019 13:15Öldürülen dört yaşındaki Leyla Aydemir'in babası şikayetini geri çekti
Ağrı'da bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin biri tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Ancak küçük kızın babası şikayetini geri çektiği için avukatları Ali Artuk duruşmaya katılmadı.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin 15 Haziran 2018'de bayram ziyareti için gittikleri Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan kızları Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin tutuklanan Mehmet Ali Aydemir, tutuklu bulunduğu Elazığ'daki cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
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minik leyla, Ağrı, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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