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Öldürülen emekli istihbaratçı Tokat'ta toprağa verildi

Düzce'de silahlı saldırıda öldürülen emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş (53), Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

13.03.2020 18:33 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:33
Öldürülen emekli istihbaratçı Tokat'ta toprağa verildi
Düzce'de silahlı saldırıda öldürülen emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş (53), Tokat 'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

Hrant Dink cinayetinde olay yerinde olduğu iddia edilen emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, 2016 yılında tutuklu yargılandığı davadan tahliyesinin ardından Düzce'ye yerleşti. Dün gece saatlerinde Düzce Kuzey Çevre Yolu Çavuşlar Mahallesi mevkinde bir otomobilden açılan silahlı ateş sonucu kurşunların hedefi olan Şeref Ateş hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan çalışmada yakalanan K.B., E.K. ve A.G. adlı şahıslar sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı. Şeref Ateş'in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Evciler Köyüne getirildi. Yakınları tarafından tabutu üzerine Türk Bayrağı konulan Ateş'in cenazesi Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında köy mezarlığında toprağa verildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler : Tokat, 3. Sayfa

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