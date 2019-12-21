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Öldürülen gencin katil zanlısı arkadaşları tutuklandı

Konya'da geçtiğimiz Kasım ayında öldürülerek mısır tarlasına atılan gencin katil zanlısı olan iki arkadaşı jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

21.12.2019 11:43 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:48 Öldürülen gencin katil zanlısı arkadaşları tutuklandı
'da geçtiğimiz Kasım ayında öldürülerek mısır tarlasına atılan gencin katil zanlısı olan iki arkadaşı jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Kasım 2019 günü sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarı tarafından M.E.K.'ye ait olan mısır tarlasında kimliği tespit edilemeyen erkek cesedinin olduğu ihbarı üzerine İlçe Komutanlığına bağlı ekipler olay yerinde inceleme yaptı ve ceset otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede şahsın Afgan uyruklu 15 yaşındaki Nesim Feizi olduğu ve göğüs bölgesinde 1, karın bölgesinde 2 bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri olayın şüphelilerini yakalamak için başlattığı çalışma kapsamında olayda hayatını kaybeden Nesim Feizi'nin cebindeki Afganca yazılı nottan Afganistan'dan yaşayan abisine ulaşarak tercüman yardımıyla iletişime geçti. Abisi, kardeşinin 25 Ekim 2019'da Türkiye'ye yasal olmayan yollarla geldiğini, nerede, kimin yanında çalıştığını bilmediğini söyledi.

15 yaşındaki genç arkadaşları tarafından öldürülmüş

Jandarma ekiplerinin şüphelileri yakalamak için yürüttüğü çalışmalarda, Nesim Feizi'nin öldürülmeden önce bulunduğu bölgelerdeki kamera kayıtları ve incelemelerinden Feizi'nin arkadaşı olduğu tespit edilen Afgan uyruklu S.Z. (18) ve H.E. (20) ile birlikte olduğu tespit edildi. Olay yerinden ve şüphelilerden alınan deliller ve DNA örneklerinin yapılan adli tıp incelemelerinde uyuşması ve diğer delillerden şüpheliler belirlendi. Şüpheli S.Z. ve H.E. 20 Aralık 2019 tarihinde Konya ve Cihanbeyli ilçesinde kaldıkları adreslerde yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Jandarma, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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