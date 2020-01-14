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Öldürülen iki kardeşin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Denizli'de alacak meselesi yüzünden vurularak öldürülen iki kardeşin cenazesi, memleketleri Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Demirbel köyünde toprağa verildi.

14.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 15:22
'de alacak meselesi yüzünden vurularak öldürülen iki kardeşin cenazesi, memleketleri Afyonkarahisar'ın ilçesi Demirbel köyünde toprağa verildi.
Veysel Akpınar (31) ve Mustafa Akpınar (40) kardeşlerin cenazesi, kara yolu ile memleketleri Demirbel köyündeki babaevine getirildi. Burada helallik alınan iki kardeş için Demirbel Köyü Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
İki kardeşin cenazesi namazın ardından köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi.
Şüpheli Hüseyin Arslan 12 Ocak Pazar günü, aralarında alacak meselesi olduğu ileri sürülen iki kardeşi ve Ramazan Küçük'ü tabancayla öldürmüş, daha sonra da kendini vurmuştu.
Öldürülen iki kardeşin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Denizli, Şuhut, Afyon, Güncel

Kaynak: AA


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