Haberler » 3. Sayfa » Öldürülen iki kişinin kimlikleri belli oldu - Haberler

Öldürülen iki kişinin kimlikleri belli oldu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de sabah saatlerinde cenazeleri bulunan iki kişinin Veli Akpınar ile kardeşi Mustafa Akpınar olduğu ortaya çıktı.

13.01.2020 12:58 | Son Güncelleme: 13.01.2020 13:03Öldürülen iki kişinin kimlikleri belli oldu
DENİZLİ (İHA) – 'de sabah saatlerinde cenazeleri bulunan iki kişinin Veli ile kardeşi Mustafa Akpınar olduğu ortaya çıktı. Cinayetlerin niçin işlendiği araştırılıyor.

Denizli'de dün gece alacaklı olduğu Ramazan Küçük'ü öldürüp intihar eden Hüseyin Arslan'ın Serinhisar Mahallesi'nde bulunan kendisine ait iş yerinde iki kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Ölen kişilerin abi-kardeş oldukları öğrenildi. Katilin, Veli Akpınar ve Mustafa Akpınar'ı öldürüp, Küçükdere Mahallesi'nde üçüncü cinayeti işlediği belirlendi. Hayatını kaybeden abi-kardeşin cenazesi, yan iş yerinde çalışan işçilerin sabah olay yerine gelmesiyle ortaya çıktı. Sabaha karşı bulunan cenazeler için olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenazeler Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Zirai ilaç ve tarım ekipmanları sattığı öğrenilen katilin cinayetleri niçin işlediği araştırılıyor. İş yeri mühürlenirken, Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler nöbet tutuyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DENİZLİ

Akpınar, Denizli, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:59  İran'dan, 'Protestocuları öldürmeyin' diyen Trump'a yanıt: İranlılar Süleymani'yi öldürdüğünüzü unutmayacak - Haberler
13:56  Cumhurbaşkanlığı anketinde Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 11 puan - Haberler
13:55  Moskova'da düzenlenen Libya toplantısında UMH ve Hafter güçleri birlikte oturmak zorunda kaldı - Haberler
13:54  Başkan Bıyık, umre yolculuğuna çıkan vatandaşları uğurladı - Haberler
13:52  Azerbaycan'ın 100. yıl anısına madalya verildi - Haberler
13:52  CHP Selçuk'ta görev dağılımı yapıldı - Haberler
13:36  Evinden çağırdığı komşusunun oğlunu bıçaklayarak öldürdü - Haberler
13:15  Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile 'çok acele' yazı: Anestezi ilacının kullanımını durdurun - Haberler
12:56  Arnavutköy'de mantar aramaya giden iki kişi battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu - Haberler
13.01.2020 14:08:20