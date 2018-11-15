Öldürülen İş Adamının Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

BEŞİKTAŞ'ta başından tek kurşunla öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
Beşiktaş'ta dün akşam uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin'in cenazesi Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Buradaki işlemlerin ardından Gültekin'in cenazesi yakınları tarafından teslim alındı. Öldürülen iş adamı, yarın Sancaktepe'de bulunan Sarıgazi Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. - İstanbul
Ali Rıza Gültekin,Adli Tıp Kurumu
15 Kasım 2018 Perşembe 14:01