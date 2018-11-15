15 Kasım 2018, 02:43

Öldürülen İş Adamının Cenazesi Adli Tıp Morguna Kaldırıldı

- Öldürülen iş adamının cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldıİSTANBUL - Beşiktaş'ta silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 57 yaşındaki iş adamı Ali Rıza Gültekin'in cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

- Öldürülen iş adamının cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı

İSTANBUL - Beşiktaş'ta silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 57 yaşındaki iş adamı Ali Rıza Gültekin'in cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde Crispino erkek giyim mağazalarının eski sahibi iş adamı Ali Rıza Gültekin uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gültekin'in cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen Gültekin'in yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Beşiktaş,Adli Tıp
15 Kasım 2018 Perşembe 02:43



YORUMLAR