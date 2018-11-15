Öldürülen İş Adamının Cenazesi Adli Tıp Morguna Kaldırıldı

Beşiktaş
'ta silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden 57 yaşındaki iş adamı Ali Rıza Gültekin
'in cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. İstanbul
'un Beşiktaş ilçesinde Crispino erkek giyim mağazalarının eski sahibi iş adamı Ali Rıza Gültekin
uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gültekin'in cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen Gültekin'in yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. - İSTANBUL
Ali Rıza Gültekin,Beşiktaş,Adli Tıp
15 Kasım 2018 Perşembe 02:48