Öldürülen Kadınlar Anısına Mum Yakıldı

Muratpaşa
ilçesinde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında, şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınlar anısına mum yakıldı.
Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ümit Uysal
, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla ilçedeki Bayındır Park'taki Al Yazma Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte kadınlarla bir araya geldi.
Etkinliğe eşi Ümran Uysal ile katılan Muratpaşa Belediye Başkanı, etkinlikte şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınlar anısına katılımcılarla mumlar yaktı.
Uysal, etkinlikte yaptığı konuşmada, şiddete maruz kalıp yaşamını yitiren kadınların önünde saygıyla eğilinmesi gerektiğini kaydetti.
Ümit Uysal,Uysal,Muratpaşa
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:54