Haberler » Güncel » Öldürülen lise öğrencisinin sırası çiçeklerle donatıldı - Haber

Öldürülen lise öğrencisinin sırası çiçeklerle donatıldı

Tokat'ta kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybeden lise öğrencisinin sırasını, sınıf arkadaşları çiçeklerle donattı.

13.01.2020 17:26 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:59Öldürülen lise öğrencisinin sırası çiçeklerle donatıldı
'ta kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybeden lise öğrencisinin sırasını, sınıf arkadaşları çiçeklerle donattı.
Atatürk Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ahmet Yasin 'ın (16) sınıf arkadaşları, Karaçam'ın oturduğu sıraya fotoğrafını ve okumak istediği Milli Savunma Üniversitesinin afişini koydu.
Ellerindeki karanfilleri gözyaşlarıyla Karaçam'ın sırasına bırakan arkadaşları, üzüntülerini dile getirdi.
Sulusokak Mahallesi'nde, 10 Ocak'ta, okul çıkışı H.Ö. (16) ile arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmak isterken göğsünden bıçaklanan Karaçam, kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmiş, polislerce gözaltına alınan H.Ö. tutuklanmıştı.

Mustafa Kemal Atatürk, Karaçam, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:37  Ayakkabı topuğunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama - Haber
18:34  Öksüz ve Sekmen'e Türkiye Azerbaycan dostluğuna katkıları nedeniyle madalya verildi - Haber
18:34  Giresun'da kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı - Haber
18:34  Hesap kavgasında müşterisini öldüren restoran sahibi tutuklandı - Haber
18:32  İngiltere'den Nepal'e yürüyen gezgin, Gemlik'te mola verdi - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
15:29  Beklenen kar geliyor! 20 Ocak'tan itibaren İstanbul donacak - Haber
15:20  Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak - Haber
13.01.2020 18:44:01