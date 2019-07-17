17.07.2019 12:22
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Öldürülen Maltalı gazeteci Galizia'nın davasında 3 kişi yargılanacak

Öldürülen Maltalı gazeteci Galizia

Malta'da yolsuzluk konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan ve aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın davasında, suikasta karıştıkları gerekçesiyle üç zanlının yargılanacağı açıklandı. Zanlılar Aralık 2017'ten beri tutuklu bulunuyor.

Malta'da yolsuzluk konusunda yaptığı araştırmalarla tanınan ve aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın davasında, suikasta karıştıkları gerekçesiyle üç zanlının yargılanacağı açıklandı.

Mahkeme yetkilileri yaklaşık 20 aydır tutuklu bulunan Vincent Muscat ile Alfred ve George Degiorgio kardeşlerin şimdiye dek olaya karıştığı belirlenen zanlılar olduğunu ve savcılığın soruşturmasının devam ettiğini belirtti. Mahkemenin açıklaması üç zanlının resmi kefalet talebinden birkaç gün önce geldi.
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Kaynak: Euronews.com
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