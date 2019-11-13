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Öldürülen Manisalı iş adamı toprağa verildi

İzmir'deki bir güzellik merkezinde pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybeden Manisalı iş adamı Mehmet Özkan, memleketi Manisa'da toprağa verildi.

13.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:43Öldürülen Manisalı iş adamı toprağa verildi

İzmir'deki bir güzellik merkezinde pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybeden Manisalı iş adamı Mehmet Özkan, memleketi Manisa'da toprağa verildi.


Olay, dün saat 17.00 sıralarında Erzene Mahallesi 114. Sokak'ta bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, eşine ait güzellik merkezine gelen Hasan Y., bilinmeyen bir nedenle eşi S.Y. ile tartışmaya başladı. Yanında getirdiği pompalı tüfeği ateşleyen Hasan Y., o sırada ayak mantarı bakımını yaptırmak için merkezde bulunan Mehmet Özkan'ı vurdu. Vücuduna saçmalar isabet eden Mehmet Özkan olay yerine hayatını kaybetti. Polis ekipleri Hasan Y.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Mehmet Özkan'ın cenazesi ailesine teslim edildi. Özkan için Şehzadeler ilçesi Hatuniye Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Özkan'ın tabutuna taraftarı olduğu Galatasaray forması konulurken anne Revinay Özkan, eşi Rana Özkan ve 13 yaşındaki Bartu Özkan uzun süre tabut başında ağladı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ardından Özkan'ın cenazesi Kırtık Mezarlığı'na defnedildi. - MANİSA


Mehmet Özkan, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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