Öldürülen minik Leyla'nın babası zanlıdan şikayetçi olmayınca devreye Haluk Levent girdi

Bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada baba Aydemir'in avukatlarının bürosuna giderek "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı. Yaşanan gelişme sonrası AHBAP derneğinin genel başkanı Haluk Levent devreye girdi.

"AİLEN DAVACI OLMAMIŞ AMA BİZ OLACAĞIZ"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Haluk Levent, Güzel kızım! Kaçırılışın ve öldürülüşün hepimizin yüreğini parçalamıştı. Ailen seni öldürenlerden davacı olmamış. Ama biz olacağız. Sana sözümüz olsun tüm ülke adına. Bu işin peşini bırakmayacağız! Avukatlarımızla adliyede olacağız." dedi.

"İNSAN EVLADININ İNTİKAMINDAN NASIL VAZGEÇER"

Minik Leyla'nın ailesine verdiği karara tepki gösteren bir diğer isim de şarkıcı Demet Akalın oldu. Demet Akalın, "Küçük kızın avukatı olmaya bin tane insan gelir! İnsan evladından onun intikamından nasıl vazgeçer! Allah'ım sabır sabır ihsan eyle" diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Ağrı'da, Leyla Aydemir'in (4) geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Küçük kızın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ve köylülerden Besim Dursun (47) ile eşi Hatun Dursun (55), Ayşe Artam (37) ve eşi Yıldırım Artam (40) hakkında 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

"BİZ ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIZ"

Davanın ilk duruşması saat 09.45'te başladı. Tutuklu sanık Mehmet Ali Aydemir'in ifadesinin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınacağı duruşmada tutuksuz 6 sanık salonda hazır bulundu. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ve Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ile Ağrı, Erzurum ve Van Baroları'ndan avukatların katılma talebinde bulunduğu duruşmaya Leyla'nın annesi Şükran, babası Nihat Aydemir ve yakınları da katılıyor.

Leyla Aydemir'in babası, dün avukatları Ali Artuk'un ofisine giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı. Bu nedenle avukat Ali Artuk, duruşmaya gelmedi.

"SEN KİMSİN, NİYE SIRITIYORSUN"

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmaya katılan tutuksuz sanıklardan amca Yusuf Aydemir'in oturduğu yerde gülmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Sen kimsin, niye sırıtıyorsun?" diye sordu. Sanığın, "Ben Yusuf Aydemir'im" cevabı üzerine "Neyle yargılandığını biliyor musun? Yeğenini öldürmekle yargılanıyorsun, bir de sırıtıyorsun" dedi. Amca Aydemir, sırıtmadığını bildirdi.

Tutuksuz sanıkların sorgusuna geçilen duruşmada, küçük kızın anne babasına şikayetçi olup olmadıkları sorulacak.