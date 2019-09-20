Haberler » Güncel » Haber

Öldürülen minik Leyla'nın babası zanlıdan şikayetçi olmayınca devreye Haluk Levent girdi

Dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in babası, avukatlarının bürosuna giderek katil zanlısından davası olmayacaklarını söyledi. Yaşanan olay sonrası devreye giren şarkıcı Haluk Levent, "Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

20.09.2019 15:05

Bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada baba Aydemir'in avukatlarının bürosuna giderek "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı. Yaşanan gelişme sonrası AHBAP derneğinin genel başkanı Haluk Levent devreye girdi.

"AİLEN DAVACI OLMAMIŞ AMA BİZ OLACAĞIZ"

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Haluk Levent, Güzel kızım! Kaçırılışın ve öldürülüşün hepimizin yüreğini parçalamıştı. Ailen seni öldürenlerden davacı olmamış. Ama biz olacağız. Sana sözümüz olsun tüm ülke adına. Bu işin peşini bırakmayacağız! Avukatlarımızla adliyede olacağız." dedi.

"İNSAN EVLADININ İNTİKAMINDAN NASIL VAZGEÇER"

Minik Leyla'nın ailesine verdiği karara tepki gösteren bir diğer isim de şarkıcı Demet Akalın oldu. Demet Akalın, "Küçük kızın avukatı olmaya bin tane insan gelir! İnsan evladından onun intikamından nasıl vazgeçer! Allah'ım sabır sabır ihsan eyle" diyerek tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

Ağrı'da, Leyla Aydemir'in (4) geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 1'i tutuklu 7 sanığın yargılanmasına başlandı. Küçük kızın ölümüyle ilgili hazırlanan iddianame Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede tutuklu Mehmet Ali Aydemir ile Leyla'nın amcaları Musa Aydemir (28), Yusuf Aydemir (42) ve köylülerden Besim Dursun (47) ile eşi Hatun Dursun (55), Ayşe Artam (37) ve eşi Yıldırım Artam (40) hakkında 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 14'er yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

"BİZ ŞİKAYETÇİ OLMAYACAĞIZ"

Davanın ilk duruşması saat 09.45'te başladı. Tutuklu sanık Mehmet Ali Aydemir'in ifadesinin Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınacağı duruşmada tutuksuz 6 sanık salonda hazır bulundu. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan ve Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ile Ağrı, Erzurum ve Van Baroları'ndan avukatların katılma talebinde bulunduğu duruşmaya Leyla'nın annesi Şükran, babası Nihat Aydemir ve yakınları da katılıyor.

Leyla Aydemir'in babası, dün avukatları Ali Artuk'un ofisine giderek, "Biz şikayetçi olmayacağız, sen davaya gelme" dediği ortaya çıktı. Bu nedenle avukat Ali Artuk, duruşmaya gelmedi.

"SEN KİMSİN, NİYE SIRITIYORSUN"

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmaya katılan tutuksuz sanıklardan amca Yusuf Aydemir'in oturduğu yerde gülmesi üzerine Mahkeme Başkanı, "Sen kimsin, niye sırıtıyorsun?" diye sordu. Sanığın, "Ben Yusuf Aydemir'im" cevabı üzerine "Neyle yargılandığını biliyor musun? Yeğenini öldürmekle yargılanıyorsun, bir de sırıtıyorsun" dedi. Amca Aydemir, sırıtmadığını bildirdi.

Tutuksuz sanıkların sorgusuna geçilen duruşmada, küçük kızın anne babasına şikayetçi olup olmadıkları sorulacak.

Minik LeylaMinik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme! Ailesi şikayetçi olmadı

Mahkeme Başkanı, Minik LeylaMahkeme Başkanı, Minik Leyla'nın katil zanlısına sert çıktı: Niye sırıtıyorsun?

Öldürülen minik Leyla'nın babası zanlıdan şikayetçi olmayınca devreye Haluk Levent girdi

Haluk Levent, minik leyla, Magazin, Güncel

YORUMLAR(14)
.:Keşke hayvan olarak gelseydim insanların yaptığı zalimliklerini görünçe hayvan olmak istiyorum
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ZEYNEL KILIÇPARLAR:Soran Yok şikayetçi misiniz diye türk milleti adına ben şikayetçiyim
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
..........:İnsan hakları, çocuk hakları nerde kaldı o zaman. Bu 7 kişi aynı derecede suçludur ve küçük bir kızı kaçırmış bilerek, isteyerek oldurmustur. Bu bir kaza değil, kavga esnasında istemeden öldürmek değil, kaçırmış ve oldurmusler. Devlet çocuğun yasama hakkını korumalı.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BU NASIL İŞ.:adamın 7 tane çocuğu varmış. herhalde bu ölümü onun için önemsemiyor galiba.
Yayından Kaldır
1 3
Cevap yaz
ALIN İÇERİ:Kamu diye bir şey var. atarlar içeriye içeridekiler çocuk katillerine uyguladığı prosedürü uygular. bunlarda sonuna kadar güler kansızlar.
Yayından Kaldır
6 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:helal olsun sana Haluk Levent ne güzel bir insan sın
Yayından Kaldır
21 0
Cevap yaz
LEYLA:kamu davası diye bişey yokmu o şikayetinden vazgeçti diye elini kolunu sallayıp çıkacakmı yani adaletinize tüküreyim. . .
Yayından Kaldır
11 0
Cevap yaz
EY ADALET NEREDESİN:yahu bir katliamın cezası şikayete mi bağlı kaldı. bu nasıl adalettir bu nasıl dünyadır. bu nasıl anayasadır. böyle saçmalık mı olur yahu!!
Yayından Kaldır
11 0
Cevap yaz
VİCDAN:Şikayetçi olmamak ne demek ? Üstelik mahkemede sırıtan yaratıklara karşı asla kabul edilemez.
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
VATANDAŞ:milletin cigeri parcalanmış adam cıkmış davacı olmayacam diyor yazıklar olsun. sabinin devlet babası davacı olur sen merak etme
Yayından Kaldır
7 0
Cevap yaz
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Güncel Haberleri
16:17 Çorum'da kaybolan yaşlı adam ormanlık alanda bulundu
16:17 İşten atılan işçilerin ibb önündeki nöbeti yağmura rağmen devam etti
16:17 Kamyon ışıklarda bekleyen kamyona çarptı: 1 ölü
16:17 Başkan Alim Işık: "Şehrimizi daha ileri noktalara taşıyacağız"
16:17 Osmangazi'de su kesintisi
16:16 İzmit'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
16:16 Samsun'da aranan zanlılara yönelik operasyon