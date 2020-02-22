Haberler » 3. Sayfa » Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babası konuştu: Bu olay kasten adam öldürmedir - Haberler

Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babası konuştu: Bu olay kasten adam öldürmedir

Kadir Şeker'in kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü Özgür Duran'ın otopsi raporunda bıçağın, kalbe 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiği bildirildi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Duran'ın babası, "Bunun bir kaza olmadığı ortada. Bu düpedüz kasten adam öldürmedir" dedi.

22.02.2020 09:55 | Son Güncelleme: 22.02.2020 10:11

'da, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker'in (20), sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövmesine engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü Özgür Duran'ın (32) otopsi raporunda, bıçağın kalbe 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiği bilgisinin yer alması üzerine baba Cengiz Duran, "Bunun bir kaza olmadığı ortada. 10 santimetre bıçağın girmesi kazayla olacak iş değil. Bu düpedüz kasten adam öldürmedir" dedi.

5 Şubat akşamı yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti: 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Duran peşinden gittiği kadını dövmeye başladı. Kütüphaneden çıkıp, yanında yaşadığı teyzesinin evine doğru yürüyen Kadir Şeker ise olayı görüp Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede Özgür Duran, kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Kadir Şeker'in daha önce aynı parkta kavga edenler olması nedeniyle kendini koruma amaçlı yanında taşıdığını söylediği bıçağın '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu' kapsamında olduğu saptandı. Özgür Duran'ın otopsi raporunda bıçağın, kalbe 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiği bildirildi.

"KASTEN ADAM ÖLDÜRMEDİR"

Olayın kasten adam öldürme olduğunu savunan baba Cengiz Duran, "Bunun bir kaza olmadığı ortada. 10 santimetre bıçağın kalbe girmesi kazayla olacak iş değil. Bu düpedüz kasten adam öldürmedir. Biz olayı duyduğumuz andan itibaren bunu savunuyoruz. Böyle bir kaza olmaz. Neden bacağına değil, koluna değil ya da karnına değil de kalbine sapladı. Üniversiteye hazırlanacaksın, doktor olmak isteyeceksin ama yanında suç kapsamında bulunan bıçak taşıyacaksın. Bu kasten yapılmış bir eylemdir. Bu konuda kararlıyız ve savunmalarımızı da bunun üzerinden yapacağız. Bu olayın kanunlardaki cezası bellidir" dedi.

Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın babası konuştu: Bu olay kasten adam öldürmedir

kadir şeker, Konya, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (20)
SİNİR HAPI:geberip gittiği güne kadar sahip çıkmamışsın şimdi olay yaratıyorsun senin geberip giden oğlun hangi hakla bir bayana el kaldırabiliyor bu zaten geberip gitmesi için başlı başına bir sebep olan Kadir kardeşe oluyor
Yayından Kaldır
5 2
Cevap yaz
HİKMET:Herkese ibretlik çok olaylar oluyor bırakın masumiyet neden bıçak taşınır yada yanında veya evde silah bulundulur bilmiyorum, Hukuk devletinin olduğu yerde anlamsız olan bu aletler bir gün onu taşıyanı suça bulaştırıyor. Kendisi adalet sağlamak isyenlere örnek teşkil etmesin. diye yasal cezası verilmeli . yoksa herkes adaleti tahsis için çakı bıçak kullanır olur.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ADIMI YAZDIM:Bu adam ölen oğlunun derdinde falan değil bana göre, ölen oğlunun üzerinden para kazanma derdinde demedi demeyin. Olayda Kadir Şeker ceza alırsa adam sağlam bir tazminat davası açıp Kadir Şeker ve ailesinden para kopartmaya çalışacak.
Yayından Kaldır
6 1
Cevap yaz
ERDOĞAN:gelini tehditmi ettiniz ifadesini değiştirdi çoçugun bogazı sarılmış öldürmeye çalışıyor kadiri benin anam aglıyacagına senin anan aglasın senin oglun suç makinesi
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
RAMAZAN:KADİR ŞEKER SUÇLU VE KATİL ÜLKEDE POLİS VAR ÖYLE SAÇMALIK OLUR MU İYİ O ZAMAN HERKES KENDİ ADALET ARASIN SAÇMALIĞA BAK
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
MURAT:Artist ilk yaparak adamı öldürmüştür.Devletin polisi var 155 ararsın beklersin.Her olayda adam öldürürsen ve sonradan kadını korudu dersen bundan sonra herkes cinayet işler
Yayından Kaldır
27 28
Cevap yaz
İ.K:O dayak yiyen bayan kardeşin olsaydı aynı şeyi dermiydin acaba? Polis gelene kadar kadın ölseydi bunun suçlusu kim olacaktı? O anda neler yaşandı neler oldu bilmiyoruz bilenen bir gerçek ölen adamın suç dosyası kabarık ve vatana millete bu adamdan hayır gelmez. Sen olsan yolunu değiştirirdin adam 20 yaşındaki çocuk bırak değiştirmeyi engel olabilecek cesareti göstermiş. Saygı Duy
Yayından Kaldır
7 0
AHMET:Baba da kendi oğluna bakmıyor da kasten öldürdü diyor. Oğlunun su dosyalarına hiç görmüyor. Geldi masum birinin başına bela oldu.
Yayından Kaldır
34 9
Cevap yaz
AYŞE:YAKTINIZ ÇOCUĞUN BAŞINI:((
Yayından Kaldır
30 10
Cevap yaz
HASAN:bu çocuğun ve ölen şahsında başı yandı kimse ölen kişiyi dinleyemedi bir kadın dayak yiyorum diye viyakladı genç arkadaş yardım etmek istedi başka birisi öldü kadın başka bir erkek bulup hayatına devam edecek olan bunlara olacak. kadınlar şeytandır.
Yayından Kaldır
20 5
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
08:31  Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik kaç yaşında, nereli?
22.02.2020 11:25:05