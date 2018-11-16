16 Kasım 2018, 18:55
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Öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı İçin İstanbul'da Gıyabi Cenaze Namazı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için İstanbul Fatih Cami'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için İstanbul Fatih Cami'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazının ardından Fatih Camisi avlusuna toplanan kalabalık, Kaşıkçı için dua etti. …

İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2018/11/16/old... İstanbul,Cemal Kaşıkçı
16 Kasım 2018 Cuma 18:55