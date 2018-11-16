Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için İstanbul Fatih Cami'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazının ardından Fatih Camisi avlusuna toplanan kalabalık, Kaşıkçı için dua etti. …<br><br>İLGILI HABERLER : <a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'v=R1HryLJTKJ8&redir_token=2m8rTQaB0ZtDwXC8vqLzStdle2R8MTU0MjQ3MDEyOEAxNTQyMzgzNzI4&event=video_description&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F16%2Foldurulen-suudi-gazeteci-cemal-kasikci-icin-istanbul-da-giyabi-cenaze-namazi' class='yt-uix-sessionlink ' data-url='/redirect'v=R1HryLJTKJ8&redir_token=2m8rTQaB0ZtDwXC8vqLzStdle2R8MTU0MjQ3MDEyOEAxNTQyMzgzNzI4&event=video_description&q=http%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2018%2F11%2F16%2Foldurulen-suudi-gazeteci-cemal-kasikci-icin-istanbul-da-giyabi-cenaze-namazi' data-target-new-window='True' data-sessionlink='itct=CC8Q6TgYACITCIKdkZKj2d4CFVJE4AodREUAXCj4HUif0cySi_n6qEc' target='_blank' rel='nofollow noopener'>http://tr.euronews.com/2018/11/16/old...</a>