Öldürülen Taksici Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bayrampaşa
'da aracına yolcu olarak binen kişi tarafından başından silahla vurulan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden taksici Nihat Elçi, son yolculuğuna uğurlandı.
Beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine bağışlanan organları 4 hastaya umut olan Nihat Elçi'nin (26) cenazesi, hastaneden alınarak Beylikdüzü
'ndeki Fatih Sultan Mehmet
Camisi'ne getirildi.
Cenaze törenine, Elçi'nin ailesi ve yakınları ile CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek
, CHP eski milletvekili Süleyman Çelebi
, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
, çok sayıda meslektaşı ve vatandaşlar katıldı.
Meslektaşlarının Nihat Elçi'nin cenaze törenine konvoy halinde geldiği görüldü.
Elçi'nin cenazesi, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, defnedilmek üzere Büyükçekmece
'deki Çakmaklı Köyü Mezarlığı'na götürüldü.
Olay
Bayrampaşa'da taksici Nihat Elçi, aracına yolcu olarak binen kişi tarafından başından silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.
Elçi'nin 5 Aralık
'ta beyin ölümünün gerçekleşmesi üzerine ailesinin isteğiyle organları bağışlanmıştı.
08 Aralık 2018 Cumartesi 15:00