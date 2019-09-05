Öldürülen terörist zırhlı araca EYP'li saldırının faili çıktı

Ağrı'da Tendürek Dağı Bölgesi'nde öldürülen iki teröristten biri Gulan Heştanin kod adlı kadın terörist Gami Zeybek'in, 21 Şubat'ta Doğubayazıt ilçesi Türkiye-İran sınır hattında zırhlı aracın geçişi esnasında EYP patlatılması olayının faili olduğu tespit edildi.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Tendürek Dağı bölgesinde 27 Temmuz 2019 tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlar listesinde Turuncu kategoride bulunan terörist Uğur Aslan ile birlikte öldürülen kadın terörist Gulan Heştanin kod adlı Gami Zeybek'in, 21 Şubat 2019 tarihinde Doğubayazıt ilçesi Türkiye-İran sınır hattı üzerinde Fehmi Altınordu Piyade Hudut Takım Komutanlığına ait zırhlı aracın geçişi esnasında EYP patlatılması olayının faili olduğu bildirildi.



Kadın teröristten alınan parmak izlerinin, olayda kullanılan el yapımı patlayıcının EYP üzerinde bulunan parmak izleri ile eşleştiğinin kaydedildiği açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca yürütülen çalışmalar neticesinde 27 Temmuz 2019 tarihinde Tendürek Dağı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde "Turuncu" kategoride bulunan Agir (kod) Uğur Arslan ile birlikte etkisiz hale getirilen, kadın bölücü terör örgütü mensubu Gulan Heştanin (kod) Gami Zeybek'ten alınan parmak izi ile; 21 Şubat 2019 tarihinde Doğubayazıt ilçesi Türkiye-İran sınır hattı üzerinde Fehmi Altınordu Piyade Hudut Takım Komutanlığına ait zırhlı aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca patlatılan EYP'den alınan parmak izinin birbirleri ile aynı olduğu ve söz konusu EYP patlatılması olayının Gulan Heştanin (kod) Gami Zeybek isimli bölücü terör örgütü mensubu tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İHA