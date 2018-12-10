Öldürülen Toptancının Katil Zanlılarına 30 Yıla Kadar Hapis İstemi

10 Aralık 2018 Pazartesi 11:40



10 Aralık 2018 Pazartesi 11:40

Konya'da bir toptancının 2003 yılında iple boğularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan ve o dönem aile şirketleri bulunan tutuklu 2 sanığın 24 yıldan 30 yıla kadar hapsi istendi.Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hazmi ve yeğeni Celalettin Dağ, tanıklar, sanıkların ve öldürülen Sezai Çakar'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Celalettin Dağ'ın eşi F. Dağ, soruşturma kapsamında eşinden DNA örneği alındığını, eşinin kendisine, "Bu olayı gerçekleştirenler cezalandırılsın, kimsenin kanı yerde kalmasın." dediğini savundu.Tanık olarak ifade veren M.E. ise Sezai Çakar'ın ölümüyle ilgili sanık Celalettin Dağ'ın, daha önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan babası Recep Dağ ile Balıkesir'e doğru araçla şekerleme ürünleri satmaya gittiklerini anlattı.Yolculuk sırasında kaza yaptıklarını dile getiren M.E, "Ben Recep Dağ'ın yanında şoför olarak gittim. Kazadan sonra '155 Polis İmdat' hattını aradık. Fakat polis yardıma gelmeyince aracı kendi çabalarımızla çıkardık. Ertesi gün beraber Konya'ya geri döndük." şeklinde konuştu.Tanık ifadelerinin ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların olay günü maktulden şeker alamadıkları için darbettiklerini, çıkan arbede sırasında Çakar'ın bağ ile boğularak öldürüldüğünün anlaşıldığını vurgulayarak sanıkların "kasten öldürme" suçundan 24 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.OlayKonya'da toptancılık yapan Sezai Çakar'ın (44), 15 yıl önce mont ipiyle boğularak öldürülmesine ilişkin bu yıl yeniden açılan soruşturmada, o dönem toptan şeker satan Çakar'ın ticari ilişki kurduğu lokum üretimi yapan aile şirketinin ortakları Recep (61), oğlu Celalettin (41) ve kardeşi Hazmi Dağ gözaltına alınmıştı.Şüphelilerden Hazmi ve Celalettin Dağ'ın üç gün süren sorgularının ardından suçlarını itiraf ettikleri öğrenilmiş, suçsuz bulunan Recep Dağ ise sorgusu sonrası serbest bırakılmıştı.Zanlıların polisteki ifadelerinde, olay günü Recep Dağ'ın ürettikleri lokumu satmak amacıyla Bursa'ya gittiğini, kendilerinin de lokum üretiminde kullanılan şekeri temin etmek için akşam saatlerinde toptancılara gittiklerini, dükkanı açık olan Çakar'dan vadeli şeker istediklerini, sadece peşin parayla ürün verebileceğini söylemesi üzerine çıkan kavgada maktulü boynuna mont ipi geçirip boğarak öldürdüklerini, daha sonra cesedin baş ve ayak tarafına iki çuval geçirerek götürdükleri tarlaya attıklarını itiraf ettikleri belirtilmişti.