Haberler » Güncel » Öldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttı - Haber

Öldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttı

Üniversite eğitimi almak için gittiği Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki Güleda Cankel'in Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümünden arkadaşları, lokma dağıttı.

26.11.2019 20:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:44
Üniversite eğitimi almak için gittiği 'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki Güleda Cankel'in Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümünden arkadaşları, lokma dağıttı.
Üniversite yerleşkesindeki Fotoğrafçılık Bölümü önünde toplanan öğrenciler, burada stant açıp, öldürülen arkadaşları Güleda Cankel'in fotoğraflarını astı.
Kendi aralarından para toplayan öğrenciler, arkadaşlarının anısına lokma dağıttı.
Cankel'in sınıf arkadaşı Adnan Menderes Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi niyetli ve güzel bir insanı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.
Birkaç arkadaşıyla Cankel'in Muğla'daki ailesini de ziyaret ettiklerini anlatan Usta, Güleda'nın annesini ve babasını gördüklerinde acılarının katlandığını ifade etti.
Arkadaşlarının anısına hayır yapmak için lokma dağıttıklarını belirten Usta, "Arkadaşlarımız, hocalarımız para topladık ve lokma dağıttık. Umarım bundan sonra bu tarz olaylar yaşanmaz, bir daha hiçbir anne ve baba ocağı sönmez. Arkadaşımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz." diye konuştu.
Isparta'daki Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.
Öldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttı

Isparta, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
21:14 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde sel ve heyelan: 36 ölü
21:12 Çanakkale merkezli FETÖ soruşturmasında 16 muvazzaf asker gözaltına alındı
21:12 MGK Bildirisi'nde, Barış Pınarı Harekatı'nın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı.
21:10 Mardin'de görevden alınan 3 eski HDP'li belediye başkanı tutuklandı
21:04 "Göbeklitepe'nin bundan sonraki yıllarda da gündemde tutulmasını hedefliyoruz"
20:51 Atlas Global uçuşlara 1 ay ara verdiğini açıkladı
20:31 2 çocuğu 6. kattan düşerek ölen anne tutuklandı
20:26 Mardin'de gözaltına alınan 3 HDP'li eski belediye başkanı tutuklandı
20:12 Gazeteci Saygı Öztürk'ten çok konuşulacak iddia: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak
19:26 Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den dikkat çeken deprem açıklaması: Minimum 7,2 şiddetinde olacak
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
09:39 Jet Fadıl Caprice Gold inşaatına geldi! Mağdurlar alana akın etti
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
00:08 Bakan Ersoy, 2 tarihi eseri Çin'e iade etti
26.11.2019 21:14:06