Öldürülmeden Önce Eşini Şikayet Etmiş

Kaynak: AA

Antalya'da cezaevinden firar ettikten sonra bıçaklayarak karısını ve evdeki bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, eşinin ölmeden önce şiddet gördüğü gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine yeniden hakim karşısına çıkartıldı.Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu olan sanık Sedat Uluışık (36), öldürülen Sultan Uluışık'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.Sanık hakkında ayrı yaşadığı eşinin şikayeti üzerine "basit yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "yağma" suçlarından da dava açıldığı belirtildi.Duruşmada dinlenen tanıklar, Sedat Uluışık'ın eşine şiddet uyguladığını ifade etti.Söz verilen sanık Uluışık, suçlamaları kabul etmeyerek, "Aramızda tartışmalar olurdu ama kendisini dövdüğüm, saçını kestiğim iddiaları doğru değil." dedi.Mahkeme heyeti, diğer tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.Kepez ilçesinde, eşinden ayrı yaşayan Sedat Uluışık'ın, tutuklu bulunduğu Dalaman Açık Cezaevinden firar ederek kayınvalidesinin evinde eşi Sultan Uluışık'ı (27) 5 Aralık 2017'de bıçaklayarak öldürdüğü, aynı evde bulunan Mehmet Sabir Öztoprak'ı (60) ise ağır yaraladığı öne sürülmüştü. Öztoprak, tedavisi devam ederken hayatını kaybetmişti.