26.06.2019 12:29
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Öldürülmüştü, son görüntüleri ortaya çıktı

Öldürülmüştü, son görüntüleri ortaya çıktı

Sivas'ın Gemerek ilçesinde öldürülen Özgür Karaman'ın son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdıOlay, geçtiğimiz gün, Gemerek ilçesinin Hacıyusuf köyünde meydana geldi.

Sivas 'ın Gemerek ilçesinde öldürülen Özgür Karaman 'ın son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı

Olay, geçtiğimiz gün, Gemerek ilçesinin Hacıyusuf köyünde meydana geldi. Aralarında husumet olan Özgür Karaman ile Şenduran A., köyde karşılaşınca yine tartıştı. Tartışma sonrası Şenduran A. Özgür Karaman'ı av tüfeğiyle vurdu. Ağır yaralanan Karaman Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Karaman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karaman'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karaman'ın, son olarak hem kırtasiye hem de fotoğrafçı olarak kullanılan bir iş yerinden alışveriş yaptıktan sonra gülerek çıktığı görüldü. - SİVAS
Kaynak: İHA
Özgür Karaman , Sivas , Karaman , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:44 Rize sahilinde balıkçı teknesi alabora oldu
13:44 Onlar karasal iklimin gönüllü balık adamları
13:42 (Özel) İYİ Parti grup başkan vekili trafikte 4 kişinin saldırısına uğradı
13:40 Marmaray'da arıza meydana geldi, vatandaşlar trenden inip yürüdü
13:40 Ardahan'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
13:40 İzmir'de yaklaşık 33 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
13:40 Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı