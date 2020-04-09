Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Öldürülüp cesedi parçalanan kişinin cenazesi toprağa verildi

Manisa'da öldürülüp cesedi parçalanarak iki baraj göletine atılan Özcan Eren'in cenazesi toprağa verildi.

09.04.2020 18:43 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:50

Manisa 'da öldürülüp cesedi parçalanarak iki baraj göletine atılan Özcan Eren'in cenazesi toprağa verildi.

Soma'da 7 Şubat'tan beri kayıp olarak aranan, Sevişler ve Aydıncık Baraj göletlerinde bulunan beden parçalarıyla ailesinden alınan DNA örnekleri uyuşan Özcan Eren'in (22) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan ailesine teslim edildi.

Cenaze, Bayat Mahallesi meydanında kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenazede güçlükle ayakta durabilen kardeşi Eda Eren, gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan cenaze namazı öncesi muhtarlık ve jandarma ekipleri tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler anons edilerek 20 yaş altı ile 65 yaş üstünün cenazeye katılamaması gerektiği hatırlatıldı.

Namaz sırasında saf tutarken sosyal mesafeye kurallarına uyuldu.

Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında 14 Mart'ta bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan ilçede veterinerlik yapan M.T. (44) tutuklanmıştı.

Kol parçasının 7 Şubat'tan beri kayıp olan Özcan Eren'e (22) ait olma ihtimalini değerlendiren ekipler, parçadan ve kayıp gencin ailesinden alınan DNA örneğini İzmir Adli Tıp Kurumuna göndermişti.

Sevişler Baraj Göleti ve çevresinde 4 gün süren arama çalışmalarında insan bedenine ait, kafa, kol, ayak ve bacak parçası ile çeşitli uzuvlar, Aydıncık Barajı Göleti'nde de insan vücuduna ait 2 parça ve göletin kıyısında tekerlekli valiz bulunmuştu.

İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen M.T. tutuklu olduğu cezaevinde SEGBİS aracılığıyla yeniden ifade verip, Eren'i öldürdüğünü itiraf etmişti.

Öldürülüp cesedi parçalanan kişinin cenazesi toprağa verildi

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar Haberler
Bilim Kurulu üyesinden koronavirüs uyarısı: Beklersek iki katına çıkar
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908’e yükseldi Haberler
Korona 96 vatandaşımızın daha canını aldı, ölü sayısı 908'e yükseldi
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi Haberler
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi
Haberler ›› Güncel ››Öldürülüp cesedi parçalanan kişinin cenazesi toprağa verildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:10: Soylu: "Genel olarak ölen terörist fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz. Ama (Kulp saldırısını... - Haber 20:10: Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 köylünün PKK'lı teröristlerce şehit edildiği... - Haber 20:10: Soylu: "Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş... - Haber 20:09: Osmancık'ta sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Haber 20:08: Vali Okay Memiş; 2 kişi hayatını kaybetti, 69 kişi taburcu edildi - Haber 19:22: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan sigara içenlere uyarı: Hastalığın ağır seyretme olasılığı 2.4 kat yüksek - Haber 18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirler için beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler