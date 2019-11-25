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Ukraynalı kadını bir eliyle boğarak öldürürken, diğer eliyle cinsel istismara devam etmiş!

Antalya'da cinsel ilişkiye girmek istediği Ukraynalı kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüphelinin, kendisine direnen kadını bir eliyle boğarken, diğer eliyle de cinsel istismarda bulunduğu ifade edildi.

25.11.2019 21:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:52

'da cinsel ilişkiye girmek istediği Ukraynalı kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüpheli hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar, 'nitelikli yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın iddianamesi kabul edildi. İddianamede, "Bağıran maktulü etkisiz hale getirmek isteyen şüpheli, bir eliyle kadına cinsel istismarda bulunurken, diğer eliyle de boğazını sıkmak suretiyle, nefessiz bırakıp ölümüne sebebiyet vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

BEKÇİLER FARK ETTİ

3 Eylül'de gece 02.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Sahil Antalya Yaşam Parkı varyant altındaki bir trafo arkasında meydana geldi. İddiaya göre, Ö.T., Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir mekanda tanıştığı Ukrayna Uyruklu Yulııa Bilehub ile bir süre alkol alıp eğlendi. Ö.T, daha sonra 200 lira karşılığında cinsel ilişki için anlaştığı Bilehup ile Konyaaltı Varyant girişine geldi. Bölgeden geçen gece bekçilerine, taksiciler, bir kadın ve erkeğin trafo arkasında fuhuş yaptığını ihbar etti. İhbar yerine giden bekçiler Ö.T. ve kadına yerden kalkmalarını söyledi. Bekçiler yerden kalkmayan kadının öldüğünü fark etti.

GÖZALTINA ALINAN ZANLI TUTUKLANDI

İhbarla bölgeye çok sayıda takviye polis ekibi geldi. Gözaltına alınan Ö.T.'nin üzerinden kadına ait saat, küpe ve yüzüğün çıktığı öğrenildi. Ö.T.'nin ayrıca çeşitli suçlardan kaydının olduğu ve denetimli serbestlikten imza yükümlülüğünün olduğu belirtildi. Ö.T., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ö.T. hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar, 'nitelikli yağma' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"ZORLA CİNSEL İLİŞKİYE GİRMEYE ÇALIŞTI"

Ö.T.'nin maktul ile saat 20.30 sıralarında tanışarak, eğlence merkezine gittiklerinin ifade edildiği iddianamede, ikilinin alkol aldığı, Beach park içerisinde bir alana gittikleri ve burada trafonun arkasına geçtikleri belirtildi. Ö.T. ve maktul arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmanın çıktığının anlatıldığı iddianamede şöyle devam etti:

"Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine maktul olay yerinden ayrılmak istemiştir. Ancak şüpheli maktulü tokatlayarak, zorla cinsel ilişkiye girmeye çalışmıştır. Şüpheli, maktulü darp ederken üzerindeki değerli eşyaları da zorla almıştır. Bağıran maktulü etkisiz hale getirmek isteyen şüpheli, bir eliyle kadına cinsel istismarda bulunurken, diğer eliyle de boğazını sıkmak suretiyle, nefessiz bırakıp ölümüne sebebiyet vermiştir. Şüphelinin böylece 'kasten öldürme' suçunun yanında maktule yönelik 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'nitelikli yağma' suçlarını işlediği anlaşılmıştır."

Duruşma önümüzdeki günlerde görülecek.

Ukraynalı kadını bir eliyle boğarak öldürürken, diğer eliyle cinsel istismara devam etmiş!

Antalya, Yaşam

Kaynak: İHA


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