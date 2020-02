Oleg Cassini'de dijital dönüşüm başladı

Gelinlik ve diğer özel günlere yönelik ürünleri bulunan Oleg Cassini, teknolojinin de gücünü kullanarak 2020 yılında toplamda yüzde 20, e-ticarette yüzde 150, son 3 yıllık bazda ise yüzde 100'ün üzerinde büyüme hedefliyor.

Oleg Cassini'den yapılan açıklamaya göre, teknolojinin gücünün her gün daha fazla hissedildiği bugünlerde, teknolojiyi kullanmak ve teknolojiden faydalanmak hayatın her alanında çok önemli bir rol oynuyor.

Oleg Cassini, 2020 yılında toplamda yüzde 20, e-ticarette yüzde 150, son 3 yıllık bazda ise yüzde 100'ün üzerinde büyüme hedefliyor. Ayrıca dijital pazarlama ve e-ticareti iş stratejilerinin çekirdeği haline getirerek hedeflerine ulaşmayı planlıyor.

Her geçen saniye değişen ve dönüşen dijital dünyadaki potansiyel fırsatları öngören, hızlı şekilde yorumlayan ve aksiyon alarak bu fırsatları müşteriyle buluşturan Oleg Cassini, çalışmalarına yeni dönemde de hız kesmeden devam ediyor. Perakende satışta online ve offline dönüşümlerin tamamını en etkin şekilde kullanan marka için hızlı, güvenilir ve herkes tarafından ulaşılabilir olması piyasada rakiplerinden sıyrılmasını sağlıyor.

Oleg Cassini, e-dönüşüm faaliyetlerini geliştirmek ve dijitalde bulunan yerini sağlamlaştırmak için 2020'de dijitale olan yatırımını artırıyor. 2020'de marka, müşteriye sunacağı dijital deneyimi en iyi şekilde analiz ediyor ve bu sayede müşteri odaklı çalışmaları en hızlı şekilde hayata geçiriyor.

Örnek olarak mağazalarda kasa entegrasyonu minimalize edilerek, satış danışmanları aracılığıyla tek bir cep telefonu üzerinden satış işlemlerinin tamamlanması sağlanıyor.

Dijital fırsatları her alanda güçlü bir şekilde kullanmayı başaran şirket, 2020'de mağazaları için farklı bir konsept ile müşterinin karşısına çıkıyor. Yeni mağaza deneyimleri daha çok dijital dönüşüm etrafında inşa ediliyor. Müşterinin istek ve görüşlerine önem veren ve müşteri memnuniyetini öncelik haline getirmeyi prensip edinen şirket, müşterilerinin gelinlikten ayakkabıya, aksesuardan abiyeye kadar tüm isteklerine cevap verecek bir dijital deneyim sunuyor.

Bu deneyim, müşterinin mağaza ziyaretinden önce daha hazırlıklı olmasını sağlıyor ve gelinin yapılacaklar listesindeki tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir yol haritası sunuyor.

Kaynak: AA