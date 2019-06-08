Oleksandr Zinchenko, canlı yayında muhabiri öptü!

Ukrayna, EURO 2020 elemelerinde dün gece Lviv'de konuk ettiği Sırbistan'ı 5-0 mağlup etti.Ancak maçtan çok Zinchenko'nun hareketi geceye damga vurdu.

ÖNCE GÜLDÜ, SONRA YÜZÜNÜ KAPATTI

Ev sahibi ekibin Manchester City'de forma giyen yıldız oyuncusu Oleksandr Zinchenko, maçın ardından kendisiyle röportaj gerçekleştiren Futbol 1 ve Futbol 2 kanallarının muhabiri Vlada Sedan'ı öptü. Sedan, Zinchenko'nun bu hareketi sonrası önce güldü, sonra da utanarak yüzünü kapattı. Bu görüntüler sosyal medyada bir çok kez paylaşıldı.

(Fanatik)