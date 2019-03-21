Ölen Adamın Karısı Hakkında Ortaya Çıkan İddialar Kan Dondurdu

Müge Anlı'da inşaat işçisi Hüseyin Aslan'ın iş kazası sonucu mu yoksa bir cinayet sonucu mu öldüğü araştırılıyor. Hüseyin Aslan'ı öldürenin inşaattan arkadaşı Adem olduğundan şüphelenilirken, henüz Hüseyin Aslan ile evliyken Adem ile ilişki yaşadığı iddia edilen Emel'in, Ercan ve Ufuk isimli başka erkeklerle de aynı sürede ilişki yaşadığı iddia edildi. Yayına bağlanan bir izleyici "Onları birlikte olurken perdenin arkasından gördüm" dedi.

Müge Anlı'da bugün bölümünde Hüseyin Aslan'ın cinayeti araştırılıyor.

İnşaattan iş kazası sonucu mu düştüğü yoksa eşi Emel'in gizli ilişki yaşadığı düşünülen Adem'in mi kendisini inşaattan aşağı ittiği bilinmiyor.

Bu konuyu aydınlatmaya çalışan Müge Anlı'nın önüne Emel Aslan hakkında sürekli yeni iddialar çıkıyor.

Emel Aslan'ın henüz Hüseyin Aslan ile evliyken Adem ile ilişki yaşadığını söyleyen Hüseyin Aslan'ın akrabaları, Emel'i suçluyor.

Hüseyin Aslan'ın kardeşlerinden birinin Emel Hanım'ın Ercan isimli bir başka adamla, ağabeyi ile evliyken ilişki yaşadığını iddia etmesinin ardından ortalık karıştı.

Yayına bağlanan Emel Hanım'ın bir komşusunun kız kardeşi ortaya kan donduran bir iddia attı.

"Ercan ile Emel'i ilişkiye girerken, perdenin arkasından gördüm" diyen ve bu sözleriyle Emel Hanım'dan büyük tepki çeken izleyicinin bu sözleri programa damgasını vurdu.

Müge Anlı'da Hüseyin Aslan'ın cinayeti konusunda herhangi bir gelişme yaşanması durumunda detaylar haberimizde yer alacaktır.