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Ölen babasına 4 yıl boyunca mesaj atan genç kız, gelen cevapla hayatının şokunu yaşadı

23 yaşındaki Chastity Patterson babasını kaybettikten sonra 4 yıl boyunca ona her gün mesaj atmaya devam etti. Babasının ölümünün dördüncü yıl dönümünde yeniden mesaj atan genç kız, telefon numarasını kullanmaya başlayan Brad adlı bir adamdan duygu dolu bir yanıt aldı.

28.10.2019 11:22

23 yaşındaki Chastity Patterson babasını kaybettikten sonra 4 yıl boyunca ona her gün mesaj atmaya devam etti. Genç kadın 4 yıl sonra inanılmaz bir olayla karşılaştı...

Gününün nasıl geçtiğini anlattı, gün içinde başına gelen iyi ve kötü olaylardan bahsetti.

Babasının ölümünün dördüncü yıl dönümü gelip çatmak üzereyken, "Yarın benim için zor bir gün olacak" diyerek başladığı mesajını, her zamanki gibi babasının telefon numarasına gönderdi.

Chastity Patterson, babasını kaybettikten sonra ilk kez, attığı mesaja cevap aldı. Babasının telefon numarasını kullanmaya başlayan Brad adlı bir adam, Chastity'nin mesajına duygu dolu bir yanıt verdi.

"SEN BANA MESAJ ATTIĞINDA, TANRI'DAN BİR İŞARET OLARAK GÖRDÜM"

"Merhaba tatlım. Ben senin baban değilim ama neredeyse son dört senedir senin mesajlarını alıyorum" diyen başlayan mesaj şöyle devam ediyordu: "Sabahları 'günaydın' mesajlarını iple çekiyorum, akşamları son gelişmelerini attığın mesajlarını ise merakla bekliyorum."

"Benim adım Brad. Kızımı 2014 yılının ağustos ayında bir araba kazasında kaybettim. Ve o zamandan beri beni senin mesajların ayakta tutuyor. Sen bana mesaj attığın zaman, bunu Tanrı'dan bir işaret olarak görüyorum."

"Sana yakın birini kaybettiğin için çok üzgünüm. Seni yıllar boyu dinledim, büyümene ve yıllar içinde başka birine dönüşmene şahit oldum. Yıllar boyunca mesajlarına cevap vermek istedim ama kalbini kırmak istemedim."

"Sen sıra dışı bir kadınsın ve kızım da hayatta olsa senin gibi biri olurdu diye umuyorum. Bana her gün mesaj attığın ve Tanrı'nın varlığını hatırlattığın için teşekkür ederim. Her şey yoluna girecek. Zor zamanlardan geçmek zorunda kaldığın için üzgünüm. Seninle gurur duyuyorum."

"SANIRIM ARTIK BABAMIN DİNLENMESİNE İZİN VEREBİLİRİM"

Chastity Patterson bu mesajları sosyal medya hesabından paylaşarak "Sanırım artık babamın dinlenmesine izin verebilirim" yazdı.

İnsanın içini ısıtan bu mesajlar, kısa süre içinde 265 bin kez paylaşıldı ve paylaşılmaya da devam ediyor.

Ölen babasına 4 yıl boyunca mesaj atan genç kız, gelen cevapla hayatının şokunu yaşadı

Patterson, 3. Sayfa, Dünya, Güncel


YORUMLAR (16)
MEMLEKETİM:Haftanin ilk günü resmen moral bozan haber. Bize ne arkadas.
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0 1
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ÇELİK BLEK:Niye olmasın , çok değerli birisini kaybedince ...yanlız nr.nasıl geçmiş adamın eline ,ve dünyada öyle bir kader ve kismetler oluyorki cenabı Allah kime yol göstereceğini biliyor.
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DERİN:Resimdeki adam, krize neden olan Rahip Brunson değil mi ya.
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2 1
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ZFR:adamlar 5G''ye geçmiş. . . bile. .
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FANİ:Siradan bir olay
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2 2
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VAHDETTİN BAYRAM:saçma sapan.
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10 34
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ZZZ:kurgu. . bu kadar tesadüf olmaz. . insanlar bu çağda böyle duygusallıklarla kendilerini avutuyor yada avutturuluyor. . sanırım böyle şeyleri okumaya ihtiyaç duyuyoruz saçma ve kurgu olsada.
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4 3
CEVO:böyle sacma bisey olamaz
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7 17
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YURTDİSİ-ÖRNEK:yurtdisinda ilkokullarda belli etkinliklerde ucan balona mektup yazilip havaya birakiliyor. bulan adamda ona para yada yaziyla cevap veriyor. bizim cocugun mektubu 500km uzakta bir yerde bulunmus. adam geri gönderdi.
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0 0
CAN:oluyor lütfen alay etmeyin bu bir inanc oglum öldükten sanra neler yasadim anlatsam inanmazsiniz aynen böyle dalga gecerler diye söylemedim lütfen dalga gecmeyin biraz saygi allah sevdiklerinizn acisini göstermesin amin inanc sadece inanc insani bu yasatiyor
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