Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ölen Bir İnsandan İlk Kez Bir Başkasına Koronavirüs Bulaştı!

Tayland'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili bir ilk yaşandı. Yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden bir insandan bir başkasına yeni tip koronavirüs bulaştı.

14.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:53
Ölen Bir İnsandan İlk Kez Bir Başkasına Koronavirüs Bulaştı!
Tayland 'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili bir ilk yaşandı. Yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden bir insandan bir başkasına yeni tip koronavirüs bulaştı.

Koronavirüs Salgınında Bir İlk Yaşandı

BuzzFeed'de yer alan habere göre yeni tip koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden bir insandan adli tıp uzmanına yeni tip koronavirüs bulaştı. Tayland'da yaşanan bu olay, yeni tip koronavirüs salgınında bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Filovirüsler ailesinden bir RNA virüsü olan Ebola'nın ölü bedenlerden bulaştığı biliniyordu. Tayland'da yaşanan bu olay ile birlikte yeni tip koronavirüs'ün de ölü bedenlerden bulaştığı ortaya çıktı. Yeni tip koronavirüs'ün ölü bir bedende ne kadar süre aktif bir şekilde kaldığı ise henüz bilinmiyor.

New Haven Üniversitesi'nden sağlık politikaları uzmanı Summer Johnson McGee, canlı veya ölü farketmeksizin bir yeni tip koronavirüs vakası ile temas ederken koruyucu ekipman kullanılması gerektiğini belirtti.

Bu durumun endişe verici olduğunu belirten Prof. Dr. Angelique Corthals, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, yalnızca sağlık çalışanlarının değil, morg teknisyenlerinin ve cenazeler ile ilgilenen insanların da korunması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Koronavirüs, Adli Tıp, Tayland, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim Haberler
İmamoğlu, 2 İETT ustasının başarısına duyarsız kalmadı: 3 maaş ikramiye verelim
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Brezilya’daki doğum günü partisi, korona faciasına dönüştü Haberler
Brezilya'daki doğum günü partisi, korona faciasına dönüştü
Haberler ›› Teknoloji ››Ölen Bir İnsandan İlk Kez Bir Başkasına Koronavirüs Bulaştı! - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

15:50: Maganda kurşunuyla değil kendi kendini vurmuş - Haberler 15:46: Fethiye'de tek katlı evde çıkan yangın korkuttu - Haberler 15:46: Zihinsel engelli oğlu tarafından darp edildiği iddia edilen kadın kalp krizi geçirerek hayatını... - Haberler 15:46: Uzmanlardan "erken uyumak, karbon emisyonunu azaltır" açıklaması - Haberler 15:44: Önce iş yerini yaktı sonra silahla dehşet yaşattı - Haberler 14:56: Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı - Haberler 14:18: Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi 13:01: Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi