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ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ BÜYÜKADA'DAKİ EVİNDE SESSİZLİK HAKİM

KARAKÖY'de ofisin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde sessizlik hakim.Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier geçtiğimiz sabah Karaköy'deki ofisinin önünde ölü olarak bulunmuştu.

12.11.2019 18:23 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:23ÖLEN ESKİ İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ BÜYÜKADA'DAKİ EVİNDE SESSİZLİK HAKİM
KARAKÖY'de ofisin  önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde sessizlik hakim.

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier geçtiğimiz sabah 'deki ofisinin önünde ölü olarak bulunmuştu. Mesurier cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nda bekletilirken, olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor. Mesurier'in yaşadığı Büyükada'daki evde ise sessizlik hakim. Mesurier'in evinde çalışan görevliler eve Mesurier'in eski eşinin de geldiğini belirtti.

Görüntü Dökümü:

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-Mesurier'in evinden görüntüler

-Evin kapısı

-Evden detaylar

-Sokaktan görüntü

-Genel ve detaylar


- İstanbul

Karaköy, Güncel

Kaynak: DHA

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