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Ölen eski ingiliz istihbarat subayının büyükada'daki evinde sessizlik hakim

KARAKÖY'de ofisin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde sessizlik hakim.Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier geçtiğimiz sabah Karaköy'deki ofisinin önünde ölü olarak bulunmuştu.

12.11.2019 18:29 | Son Güncelleme: 12.11.2019 18:33
KARAKÖY'de ofisin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in Büyükada'daki evinde sessizlik hakim.
Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier geçtiğimiz sabah 'deki ofisinin önünde ölü olarak bulunmuştu. Mesurier cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'nda bekletilirken, olayla ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor. Mesurier'in yaşadığı Büyükada'daki evde ise sessizlik hakim. Mesurier'in evinde çalışan görevliler eve Mesurier'in eski eşinin de geldiğini belirtti.
Ölen eski ingiliz istihbarat subayının büyükada'daki evinde sessizlik hakim

Karaköy, Güncel

Kaynak: DHA


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