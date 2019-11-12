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Ölen eski ingiliz istihbarat subayının ofisinin önüne 'ailesi adına' çiçek bırakıldı

*Eski İngiliz istihbarat subayı Mesurier'in çalışma arkadaşı olduğunu belirten bir kadın ofisin kapısına 'Hayatta yaptıkların için teşekkürler, özleneceksin' notu da bıraktı.

12.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 20:00
*Eski İngiliz istihbarat subayı Mesurier'in çalışma arkadaşı olduğunu belirten bir kadın ofisin kapısına 'Hayatta yaptıkların için teşekkürler, özleneceksin' notu da bıraktı.
Haber - Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Güven USTA - Can EROK - İSTANBUL DHA ÖLÜ bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinin önüne gelen çalışma arkadaşı Le Mesurier'in ailesi adına ofisin kapısına gül yapraklarıyla birlikte çiçek bıraktı.
Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına saat 19.00 sıralarında gelen ve Le Mesurier'in çalışma arkadaşı olduğunu belirten bir kişi, eski Mesurier'in ofisinin kapısına gül yaprakları dökerek, çiçek bıraktı. Çiçeğin üzerinde 'Hayatta yaptıkların için teşekkürler, özleneceksin' notunun yer aldığı görüldü. Çiçeği bırakan kişi, çiçeği aynı zamanda hayatını kaybeden Le Mesurier'in ailesine adına bıraktığını ifade etti.
Ölen eski ingiliz istihbarat subayının ofisinin önüne 'ailesi adına' çiçek bırakıldı

DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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