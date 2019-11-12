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Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne 'ailesi adına' çiçek bırakıldı

ÖLÜ bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinin önüne gelen çalışma arkadaşı Le Mesurier'in ailesi adına ofisin kapısına gül yapraklarıyla birlikte çiçek bıraktı.

12.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:58Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne 'ailesi adına' çiçek bırakıldı

Can EROK - ÖLÜ bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinin önüne gelen çalışma arkadaşı Le Mesurier'in ailesi adına ofisin kapısına gül yapraklarıyla birlikte çiçek bıraktı.

Eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin bulunduğu Ali Paşa Medresesi Sokağına saat 19.00 sıralarında gelen ve Le Mesurier'in çalışma arkadaşı olduğunu belirten bir kişi, eski Mesurier'in ofisinin kapısına gül yaprakları dökerek, çiçek bıraktı. Çiçeğin üzerinde 'Hayatta yaptıkların için teşekkürler, özleneceksin' notunun yer aldığı görüldü. Çiçeği bırakan kişi,  çiçeği aynı zamanda hayatını kaybeden Le Mesurier'in ailesine adına bıraktığını ifade etti.



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Kaynak: DHA

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