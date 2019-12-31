Haberler » Güncel » Ölen ineğin kuduz çıktığı mahalle, karantinaya alındı - Haber

Ölen ineğin kuduz çıktığı mahalle, karantinaya alındı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinin Şerikanlı Mahallesi, doğum sırasında ölen ineğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine 6 ay süreyle karantina altına alındı.

31.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:37 Ölen ineğin kuduz çıktığı mahalle, karantinaya alındı

GAZİANTEP'in ilçesinin Şerikanlı Mahallesi, doğum sırasında ölen ineğin kuduz olduğunun anlaşılması üzerine 6 ay süreyle karantina altına alındı.

İslahiye ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Şerikanlı Mahallesi'nde, geçen salı günü gebe olan ineğin doğumu için veteriner hekim çağırıldı. Veteriner hekim, ineğin kuduz olmasından şüphelendi. İnek doğum sırasında öldü.

Veteriner hekimin bilgi vermesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler,  mahallede inceleme yaptı. Ölen inekten alınan numuneler tahlil için Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü'ne gönderildi. Yapılan tahlil sonucunda ineğin ölüm nedeninin kuduz olduğu ortaya çıktı. Mahalle, İlçe Hayvan Zabıtası Komisyonu kararıyla 6 ay süreyle karantinaya alındı. Uyarı tabelası asılan mahalleye, hayvan giriş-çıkışları karantina süresince yasaklandı.

Hayvan sahipleri bilgilendirilirken, cami hoparlöründen "Mahallemizde kuduz nedeniyle karantina uygulanmaktadır. Karantina sona erene kadar hayvan giriş ve çıkışları yasaklanmıştır" anonsları yapıldı.

Şerikanlı Mahallesi Muhtarı Hakkı Demirel, mahallede ilk kez kuduz vakasıyla karşılaşıldığını ifade ederek, vatandaşların ve hayvan sahiplerinin uyarıldığını söyledi.



İslahiye, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:46   Doğubayazıt'ta 'görsel sanat, drama ve kodlama' sergisi - Haber
15:46   Belek ve Kadriye'deki günübirlik tesisler belediyeye tahsis edilecek - Haber
15:46   Milletvekilleri Kendirli ve İlhan'dan yeni yıl mesajı - Haber
15:45   İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Park için cenaze töreni-2 - Haber
15:44   Türkü söylerken canlı yayında bayıldı - Haber
14:55   Boğazda farkındalık oluşturmak için yüzerken dev geminin altında kalıyordu - Haber
14:02   Canlı yayında türkü söyleyen kadın bayıldı - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
31.12.2019 15:47:47