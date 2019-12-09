Ölen İngiliz eski istihbarat subayının Büyükada'daki evinin önünde gizemli kadın

Beyoğlu'ndaki Kemankeş Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokağı'nda 11 Kasım günü sabah 05.25'te ölü bulunan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor. Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg ile Büyükada'da yaşadıkları evde sessizlik hakim. Evdeki görevliler çalışmalarına sürdürürken, Christina Winberg'in eşinin ölümünden sonra eve hiç gelmediği öğrenildi.

EVİN BAHÇESİ YEŞİL BRANDALARLA KAPLI

İngiliz ajan Le Mesurier'in ölmeden önce eşiyle yaşadığı Büyükada'daki evin bahçesinin yeşil brandalarla kapatıldığı görülürken, evde bir bahçıvan ve görevli olduğu tahmin edilen kişinin çalışmalarını sürdürdüğü görüldü. Evde görevli olan kadın 'Christina Winberg eve en son ne zaman geldi' sorusuna 'Yok eve gelmedi. Ben hiçbir şey bilmiyorum' yanıtını verdi.

EVİN ETRAFINDA BİSİKLETLİ GİZEMLİ KİŞİ

Öğle saatlerinde Büyükada'daki evin önünde bisikletiyle bekleyen yabancı uyruklu bir kadın ise dikkat çekti. Bir süre telefonla görüşme yapan kişi gazetecileri gördükten sonra evin bulunduğu sokaktan ayrıldı. Sonra tekrar sokağın bulunduğu yerde bisikletiyle gezinen kişi 'Burada mı yaşıyorsunuz' sorusuna 'Ben İngilizce bilmiyorum' yanıtını vermesinin ardından telefonla İngilizce konuşmaya devam ederek hızlıca uzaklaştı.

NE OLMUŞTU?

Beyoğlu'nda ofis olarak kullandığı evinin önünde ölü bulunan İngiliz eski Subayı James Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin devam eden soruşturmaya ait yeni detaylar ortaya çıktı. Dün öğle saatlerinde Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen eşi Emma Hedvig Christina Winber'e yurt dışına çıkış yasağı konulmasının ardından soruşturma kapsamında 14 kişinin daha ifadesinin alındığı öğrenildi. Öte yandan, James Edward Le Mesurier'in ölümüne ilişkin son bulguların intihar ettiği yönünde olduğu iddia edildi.

JAMES LE MESURİER KİMDİR?

Suriye'de acil yardım çalışmaları yürüten ancak Şam yönetimine karşı siyasi propaganda yaptığı yönünde eleştiriler alan grubuna destek veren Mayday Rescue Vakfı'nı da kuran İngiltere vatandaşı James Le Mesurier, 11 Kasım'da İstanbul'daki evinin yakınında ölü bulunmuştu.

James Le Mesurier'in cenazesinin 13 Kasım'da İngiltere'ye gönderildiğine dair haberler medyada yer almıştı.

Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Chirsitan Winber'in de olayla ilgili ifadesi alındı. Poliste yapılan sorgusunda Winber'e, evlerinde bulunan ve inceleme altına alınan bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından oluşan 7 elektronik eşyayla ilgili sorular soruldu. Winber'e yurt dışında çıkış yasağı kondu.

Polisin en başta intihar olarak değerlendirdiği ölümün nedeninin aydınlatılması için Le Mesurier'in psikolojik sorunları için gittiği hastanelerin kayıtları da inceleniyor.

Le Mesurier, 2014 yılında amacını "çatışma ve doğal afet bölgelerinde acil yardım müdahalesi" olarak tanımlayan Mayday Rescue Vakfı'nı kurdu. Vakıf, Lübnan ve Mogadişu'da bazı projeler geliştirmekle birlikte asıl olarak Suriye'yle ilgili faaliyet yürüttü.

Vakfın Suriye projeleri için 2015'te İstanbul'da bir ofis kurdu. Le Mesurier, Mayday Rescue Vakfı'nın başkanlığını yürütmeye devam ediyordu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, "Suriye'deki sivil savunma ve sivillerin korunmasıyla ilgili yaptığı hizmetlerden ötürü" Le Mesurier'ye 2016 yılında şövalyelik unvanı verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova geçen hafta, Le Mesurier'nin eski bir MI6 (İngiliz Gizli İstihbarat Servisi-SIS) ajanı olduğunu, yıllarca Balkanlar ve Orta Doğu'da görev yaptığını iddia etti.

Zakharova, Le Mesurier'nin Kosova'da görev yaptığı dönemde "terör örgütleriyle" bağlantısının olduğunun bildirildiğini de öne sürmüştü.