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(Ölen kişinin fotoğrafıyla) Bağcılar'daki oto galericiler çarşısında cinayet

BAĞCILAR'daki bir oto galericiler çarşısında iki kişi arasında başlayan kavgada taraflardan biri, yanındaki silahı çıkartarak diğerine ateş etti.

09.12.2019 16:36 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:36(Ölen kişinin fotoğrafıyla) Bağcılar'daki oto galericiler çarşısında cinayet
BAĞCILAR'daki bir oto galericiler çarşısında iki kişi arasında başlayan kavgada taraflardan biri, yanındaki silahı çıkartarak diğerine ateş etti. Ağır yaralanan  Abdülkadir Tay (52)  olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay 'daki bir oto galericiler çarşısında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada taraflardan biri yanında getirdiği silahı çıkartınca, karşısındaki  Abdülkadir Tay sokaktaki bir galeriye kaçtı. Onu takip eden saldırgan oto galerinin içine girerek, Abdülkadir Tay'ı ateş ederek yaraladı. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, yaralı için sağlık ekiplerine verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde kanlar içinde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


- İstanbul

Bağcılar, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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