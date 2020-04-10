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Ölen maden işçisinin kimliği belli oldu

Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir madende meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin kimliği belli oldu.

10.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:27
Manisa 'nın Soma ilçesinde özel bir madende meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçinin kimliği belli oldu. 1 işçisinin yaralandığı, 2 işçinin de göçük altında kaldığı madende arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.
Soma'da bir madende bakım onarım sırasında meydana gelen göçükte 1 maden işçisi hayatını kaybederken, 1 işçi de yaralandı. Ayrıca 2 işçi göçük altında mahsur kaldı. Edinilen bilgiye göre, bir maden işletmesinde üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde bakım yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Meydana gelen göçük sonrası sağlık ekiplerine haber verilirken, göçük altından 1 maden işçisinin cansız bedeni çıkarıldı. 1 maden işçisinin de yaralandığı olayda, göçük altında kalan 2 maden işçisinin kurtarma çalışmalarına devam ediliyor. Göçük altında kalan maden işçileri için uzmanlardan oluşan özel bir ekip kurulduğu belirtildi.
Öte yandan hayatını kaybeden maden işçisinin kimliği belli oldu. Göçük altında kalarak hayatını kaybeden Ersin Özdoğan'ın evli ve bir çocuk sahibi olduğu öğrenildi.
(Yılmaz Sarıpınar/İHA) Ölen maden işçisinin kimliği belli oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: Manisa, Soma, Güncel
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