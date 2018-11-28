Ölen Öğrencinin Masasına Çiçek Bıraktılar

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:34



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:34

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Taşyuva köyünde ani bir rahatsızlık sonucunda hayatını kaybeden öğrencinin okulunu ziyaret eden Kaymakam Abdullah Özadalı, öğrencinin masasına çiçek bırakarak, öğretmeni ve arkadaşlarına taziye dileklerini iletti.Geçtiğimiz günlerde ani bir rahatsızlık sonucunda Taşyuva köyündeki evinde bulunduğu sırada hayatını kaybeden 14 yaşındaki Taşyuva Ortaokulu öğrencisi Gıyasettin Çitçi'nin okulunu ziyaret eden Kaymakam Abdullah Özadalı, beraberinde bulunan 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Mehmet Kahya, İlçe Emniyet Amiri Komiser Mehmet Murat Sudagezer ve ilçedeki diğer kurum amirleri ile birlikte öğrencinin masasına çiçek bırakarak öğretmeni ve öğrencilerine baş sağlığı dileklerinde bulundu. Taziye ziyaretinde öğrencinin ölümünden büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Kaymakam Özadalı, "Okul hayatında başarılı, çalışkan ve çok sevilen bir öğrenci olan Gıyasettin Çitçi'nin ani ölümü hepimizi çok üzdü acınızı paylaşıyor, arkadaş ve öğretmenlerine sabır diliyorum" dedi. - BATMAN