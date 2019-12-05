Haberler » Güncel » Ölen sahibinin dönmesini 9 yıl bekleyen köpek: Kırım'ın Haçiko'su - Haber

Ölen sahibinin dönmesini 9 yıl bekleyen köpek: Kırım'ın Haçiko'su

Japonya'da ölen sahibini yıllardır bekleyen ve filmlere dahi konu olan Haçiko isimli köpeğin hayatına benzer başka bir olay 9 yıldır Kırım'da yaşanıyor.

05.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:40Ölen sahibinin dönmesini 9 yıl bekleyen köpek: Kırım'ın Haçiko'su
'da ölen sahibini yıllardır bekleyen ve filmlere dahi konu olan Haçiko isimli köpeğin hayatına benzer başka bir olay 9 yıldır 'da yaşanıyor.
Japonya'da Haçiko isimli köpek ölen sahibini yıllardır tren istasyonunda beklerken ölmüş ve bu ilginç hikaye filmlere konu olmuştu. Buna benzer başka bir olay Kırım'da yaşanmaya devam ediyor. 9 yıl önce Kırım'ın Yalta şehrinde bir köpek, sahibinin ölümüyle birlikte aynı dramı yaşıyor. Sahibi boğularak ölen köpek Yalta limanı sahilinde hala sahibini bekliyor.
Köpeğe Kırım Tatar halkı 'Muhtar' ismini taktı. Kırım Tatarlarının köpeği 'Muhtar' olarak adlandırmasının nedeni sahilden hiç ayrılmaması ve bölgeyi koruması olarak biliniyor. Yalta halkının beslediği köpeğe en çok yakın olan kişi Rus sokak sanatçısı trompetçi Viktor Malinovskiy. Muhtar, sokak sanatçısı müzik yaptıkça sahilde şarkıları dinliyor. Muhtar isimli köpeğin en sevdiği şarkı ise Frank Sinatra'nın Night in Strangers (Gecenin İçindeki Yabancılar) şarkısı, Trompetçi Viktor Malinovskiy neredeyse her gün bu şarkıyı çalıyor.
Köpeği sahibi öldükten sonra trompetçi dahil birçok kişi evine götürüp sahiplenmek istese de köpek sahibinin öldüğü yer olan Yalta sahiline tekrar geri dönerek gemileri ve denizi izlemeye devam etti. Yalta sakinleri artık 14 yaşına gelen köpeğin huzurlu yaşaması için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede yaşayanlar Muhtar'ın acıklı hikayesini hemen hemen herkesin öğrendiğini ve artık Muhtar'ın Yalta'nın bir simgesi olduğunu dile getiriyor. Yaltalılar Muhtar'ın ölmesi durumunda ise onun Haçiko gibi heykelini yapmayı düşünüyor. Turist olarak Yalta'ya giden Ruslar, Muhtar'ın hikayesini öğrendikten sonra sosyal medya hesaplarından köpeğin fotoğraflarını çekip 'Yalta'nın Muhtarı' olarak paylaşımlar yapıyor.
(İHA)

Japonya, Kırım, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:50 Kolombiya'da protestolar 3. haftasında - Haber
12:50 Kurallara uymayan balıkçılara 23,6 milyon lira ceza - Haber
12:50 Beyoğlu'nda yangın paniği mahalleliyi sokağa döktü - Haber
12:46 Çocuk tiyatroları 41 Burda'da devam ediyor - Haber
12:45 Alman, Leonie Balbina Balzer, Lale ismi ile Müslüman oldu - Haber
12:15 Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren'in katil zanlısıyla ilgili açıklama: Cinayet işleyebileceğine dair bilgimiz söz konusu değildi - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
5.12.2019 12:57:02