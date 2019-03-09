Ölen Sokak Köpeğini Aracıyla Sürüklediği İddiası

Zonguldak
'ın Alaplı
ilçesinde bir kişiye, ölen sokak köpeğini aracının arkasında sürüklediği iddiasıyla 2 bin 200 lira para cezası verildi.
İlçeye bağlı Gümeli
beldesinde bir sürücü, kara yolu üzerinde ölen sokak köpeğini bölgeden uzaklaştırmak için aracının arka kısmına bağladı.
Köpeğin yaklaşık 2 kilometre boyunca, araca bağlı halde sürüklediğini gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki ifadesinde, sokak köpeğinin hastalık nedeniyle öldüğünü, çocukların hayvandan korkması üzerine bölgeden uzaklaştırdığını söylediği öğrenildi.
"Mala zarar verme" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından sürücü hakkında 2 bin 200 lira para cezası uygulandığı belirtildi.
Güncel
Kaynak: AA