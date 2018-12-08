Olgun Aydın: "Mustafa Bozbağ Devam Etmelidir"

08 Aralık 2018 Cumartesi 15:57



08 Aralık 2018 Cumartesi 15:57

Giresunspor eski Başkanı Olgun Aydın, "Giresunspor tarihinde çok önemli bir dönemece girmiştir. Yeni stadyumu ve yeni tesisleriyle Giresunspor çok önemli bir virajdadır. Bu virajda Mustafa Başkan'ın kesinlikle görevine devam etmesi lazım" dedi.Giresunspor'da yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirme yapan Olgun Aydın, "Giresunspor yıllardır özlemini çektiği stadyum ve tesisine çok yakın zamanda kavuşuyor. Böyle bir dönemde değişiklikler sadece camiaları geri götürür. Onun için Mustafa Başkan kesinlikle devam edecektir, Başkan Giresunspor'a bu kadar zarar verecek bir karar vermez. Bundan sonrası da Giresunspor için çok hayırlı olacaktır. Şayet başkan yüzde yüz bırakıyorum derse, Giresunspor'a layık olmayan birileri de başkan adayı olarak çıkarsa, o zaman biz Giresunspor için elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmeyiz" ifadelerini kullandı. - GİRESUN