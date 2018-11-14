Olgun Portakal'" Adlı Tiyatro Oyuncularından Bilecik Gezisi

Bilecik
Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Bilecik Tiyatro Festivali kapsamında Bilecik'te ağırlanan "Olgun Portakal" adlı oyunun tiyatro sanatçıları, Bilecik'in tarihi yerleri ile kültürel değerlerinin bulunduğu alanları gezdi.
Oyun kapsamında Bilecik'te ağırlanan Yönetmen
ve Oyuncu Nami Esatgil, Murat Parasayar- İpek Tanrıyar
, Sibel Gökçe
, Deniz Salman, Kalust Şalcıoğlu ve Efsane Geçen'den oluşan oyuncu heyeti Bilecik'in tarihi yerlerini gezdi. Bilecik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü Görevlisi Arkeolog Umut Özdemir
, sanatçılara rehberlik ederek Bilecik'in tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgiler verdi.
Bilecik'te oldukları için duydukları memnuniyeti ifade eden Yönetmen Nami Esatgil ve oyuncular, Bilecik'i çok sevdiklerini kaydetti.
Belediye Başkanı Nihat Can
'a yaptığı güzel çalışmalar dolayısıyla ayrıca teşekkür eden oyuncular, Bilecik'teki gezileri kapsamında Şeyh Edebali
Türbesi, Pelitözü
Gölpark, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi ve Yaşayan Şehir Müzesini gezdiler. - BİLECİK
Bilecik
14 Kasım 2018 Çarşamba 13:25