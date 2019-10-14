Olgun'un çalışmaları tez oldu

Torbalı Ticaret Odası başkanlığında 6. yılını dolduran Abdulvahap Olgun'un uyguladığı yönetim modeli tez konusu oldu. Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı öğrencisi Aliosman Keskin Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun'un uyguladığı yönetim modelini "Hizmetkâr liderliğin örgütsel vatandaşlık davranışı oluşumundaki rolü" ismi ile yüksek Lisans Tezi haline getirdi. Son günlerde Volkswagen'in Torbalı'da yatırım yapması ve Opel'in ilçeden ayrılmaması için yürüttüğü çalışmalar ile ülke genelinde gündeme gelen Olgun, Torbalı Ticaret Odası'ndaki çalışmaları ile örnek projelere imza atıyor. Ege Üniversitesi öğretim görevlileri; Prof. Dr. Müjde Ker Dinçer, Doç. Dr. Gül Çoşkun Değirmen, Doç. Dr. Ferah Onat'tan oluşan jüri kurulu tarafından oybirliği ile başarılı bulunan yüksek lisans tezi 125 sayfadan oluşuyor.

TTO İLÇENİN LOKOMATİFİ

Olgun ve ekibinin çalışmalarını yüksek lisans tezi haline getiren Aliosman Keskin "Torbalı Ticaret Odası'nın tez konusu olarak seçmemdeki en önemli etmen Torbalı'nın Türkiye'nin en hızlı gelişen ilçesi olması ve TTO'nun burada izlediği rol oldu. Bir yıl boyunca tüm çalışmaları yerinde izleme imkânım oldu. Abdulvahap Olgun'un insan ilişkileri, liderliği ve çalışma arkadaşlarıyla kurmuş olduğu diyalog oldukça etkili olduğunu gördük. Olgun'un Torbalıda kurumlar ve oda üyeleri arasında kurmuş olduğu pozitif bağ sayesinde başkanlığını yaptığı kurumu İzmir'in en önemli markası haline getirmesi dikkatimi çekti. Olgun'un çalışmaları zaman zaman ülke genelinde gündeme geliyor. Mesela son olarak Volkswagen'e yaptığı çağrıdan sonra çok sayıda ilin belediye başkanı ve oda başkanı harekete geçip Alman yatırımını kentine çekmeye çalıştı. Ama bu konuda ilk çıkışı Olgun yaptı ve çok sayıda başkan onu taklit etti" İfadelerini kullandı.

OLGUN: ONUR DUYDUM

Çalışmalarının tez konusu olmasından dolayı büyük bir onur duyduğunu ifade eden Olgun "Görev yaptığım süreç içerisinde daima öncü olmaya çalıştım. Çok iyi bir ekibimiz var, arkadaşlarımızla birlikte güzle işlere imza attık.Oda olarak tez konusu olmamız 'marifet iltifata tabidir' sözünü aklıma getirdi. Özellikle Ege Üniversitesi gibi köklü bir kurumda tez konusu olmamız onur verici. Göreve geldiğim ilk günden beri temel amacım yöneticiliğini yaptığım ağırlığını her yerde hissettirmekti. Bugün itibari ile sözü dinlenen, kulak verilen, ülke genelinde gündeme gelen, icraatları ile ses getiren bir oda oldu Torbalı Ticaret Odası.Aktif, çalışan, üreten, kamuoyu oluşturan her daim üyesi ile iç içe olan ve sorunlarının çözümü için kapıları aşındıran bir yapı oluşturduk. Tabi buna tek kişilik bir başarı olarak bakmak doğru değil. Oda üyelerimiz, meslek komiteleri, meclis, yönetim kurulu, personelimizi ile iyi bir takım olduk. İnşallah hep birlikte Torbalı'nın kalkınması, gelişmesi ve tam manası ile 'Cazip Kent' olması için çalışmaya devam edeceğiz"dedi.