Olgunlaşma Enstitüsü unutulan değerleri arıyor

Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, Sivas ve ilçelerinde unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ve kıyafetleri gün yüzüne çıkarmak ve yaşatmak amacıyla çalışma başlattı.



Sivas Olgunlaşma Enstitüsünün başlattığı çalışma kapsamında Suşehri ilçesine bağlı Çataloluk ve Gözköy köylerinde evlerde yıllardır saklanan halı, kilim, çekim ve kıyafetler üzerinde inceleme yapıldı. Sivas Olgunlaşma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Meltem Gençer, "Sivas'ın unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından halı, kilim, yöresel kıyafetler, cecim, çorap, çarık veya yapılan unutulmuş ağaç oymacılığı, tavan işlemeleri gibi aklınıza ne gelirse inceleyip araştırıp görsellerini aldıktan sonra kurumumuzda bunları birebirini yapabiliyoruz. Yöresel kıyafetlerin aynısını yapabildiğimiz gibi tasarımlar olarakta hayata dahil etme çalışmalarına giriyoruz. Köylerimizde bu konuda yaptığımız araştırmalarda bu tür ürünlerin çoğu satılmış, atılmış ve yakılmış, ama biz yılmadan araştırıp kalan kıymetlerimizi bulup Sivas halkına, Türkiye'ye güncel modaya dahil etmeye ve tanıtmaya çalışacağız" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA