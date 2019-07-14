14.07.2019 13:25
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Olimpia Milano, Aaron White ile anlaştı

Olimpia Milano, Aaron White ile anlaştı

İtalya ekiplerinden AX Armani Exchange Olimpia Milano, bu sezonki ilk transferini Zalgiris Kaunas'ta forma giyen ABD'li basketbolcu Aaron White ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak yaptı.

İtalya ekiplerinden AX Armani Exchange Olimpia Milano, bu sezonki ilk transferini Zalgiris Kaunas'ta forma giyen ABD'li basketbolcu Aaron White ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak yaptı. Yeni sezon için takım başına deneyimli başantrenör Ettore Messina'yı getiren İtalyan ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milano, ilk transferi de gerçekleştirdi. THY Euroleague'de başarılı olmak isteyen İtalyanlar, son olarak Zalgiris Kaunas'ta forma giyen ABD'li basketbolcu Aaron White ile anlaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, White ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. 26 yaşındaki basketbolcu, Zalgiris ile geçtiğimiz sezon Euroleague'de 8.2 sayı ve 4.2 ribaund ortalamaları ile oynadı. White kariyerinde daha önce de Telekom Baskets Bonn ve Zenit St Petersburg formalarını giymişti.
(İHA)
Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Zalgiris Kaunas, Milano, Güncel

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